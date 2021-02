Venerdì 26 febbraio le vaccinazioni per gli over 80

Santhià: al via venerdì 26 febbraio le vaccinazioni anti Covid per gli ultra ottantenni. "A comunicarmelo telefonicamente è stato il direttore generale dell'Asl Vercelli dottor Angelo Penna - spiega il sindaco Angelo Cappuccio -. Le vaccinazioni verranno effettuate nel presidio sanitario cittadino, da sempre centro vaccinale antinfluenzale e pediatrico".

Da poco si è concluso il percorso vaccinale anti Covid per tutto il personale sanitario, ospiti e operatori della Casa di Riposo di Santhià. Venerdì 26 sarà la volta degli ultraottantenni, compresi i nati nel 1941, che hanno manifestato la loro volontà ai medici di famiglia di voler ricevere il vaccino. Sarà il Sisp, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Vercelli a comunicare, tramite messaggio sms o telefonata, il giorno e l'orario della vaccinazione. Saranno invece vaccinate a casa le persone che non possono muoversi per problemi di disabilità, secondo le indicazioni del medico di famiglia.