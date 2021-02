Trino: riapre il servizio 'Filo d'argento'

Il servizio dell’Auser 'Il filo d’argento' è attivo e si può prenotare al 370-3546908. Ha riaperto i battenti la sede trinese dell’Auser in via Duca d’Aosta dopo mesi di chiusura per l’emergenza Covid-19.

"Il servizio del 'Filo d’argento' è stato riattivato già a dicembre - spiega il presidente dell’Auser Silvano Ferrarotti - E’ riservato ai soci Auser e si tratta dell’accompagnamento protetto verso le strutture sanitarie".

Ferrarotti prosegue: "La scorsa settimana abbiamo riaperto la nostra sede nel pieno rispetto delle norme di prevenzione da Covid-19. All’ingresso effettuiamo la misurazione della temperatura corporea, ed inoltre sul libro delle presenze in sede segniamo tutti i nominativi. E’ obbligatorio indossare la mascherina, disinfettare con frequenza le mani, mantenere il distanziamento fra le persone, evitare il contingentamento delle presenze. Ogni giorno sanifichiamo i locali con un sanificatore ad ozono e vari disinfettanti. Abbiamo deciso che era il momento di procedere con una graduale ripresa e in piena sicurezza".

Il presidente aggiunge: "Venerdì scorso abbiamo ripreso il corso di ricamo e cucito coordinato dalla nostra volontaria Piera Tavano. Nel mese di marzo, se la situazione pandemica lo consentirà, vorremmo riprendere il corso di ginnastica dolce coordinato dalla volontaria Marilena Conti. Inoltre vorremmo ripartire col corso di computer e smartphone tenuto dai volontari Gian Franco Fracasso e Alberto De Donato. Infine, auspicando che nei prossimi mesi, grazie ai vaccini, la situazione pandemica migliori, ci stiamo organizzando per riprendere tutti i nostri progetti, vale a dire quello dei 'Pony della solidarietà' con gli studenti dell’alberghiero, e poi 'Argento attivo', il progetto 'Sollievo', oltre a proporre incontri e conferenze, e il turismo sociale".

Ferrarotti termina: "Hanno già rinnovato la nostra tessera ottanta soci, ma la campagna di tesseramento prosegue e ci auguriamo che la risposta positiva continui ed i soci aumentino tornando ai numeri che avevamo prima della pandemia".