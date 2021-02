Bianzè: asilo chiuso per Covid

Asilo chiuso per Covid-19.

La scuola dell’infanzia “Crescere insieme” di Bianzè chiusa in forma preventiva. Lezioni sospese fino a giovedì 25 febbraio, si torna in classe venerdì 26. L’Asl di Vercelli nella giornata di lunedì 22 febbraio ha riscontrato una positività e pertanto ha comunicato all’istituto comprensivo Giacomo Lignana di Tronzano, di cui la scuola fa parte, la chiusura preventiva. In città sono 4 le persone attualmente positive al Covid-19.