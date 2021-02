Cultura, cantieri, contagi: Trino a 360 gradi

Contagi in calo, campagna vaccinale al via, il punto della situazione a livello culturale e sui cantieri della città. Il sindaco Daniele Pane ha fornito una vasta panoramica di cosa è accaduto in settimana a Trino e cosa è in programma.

La campagna vaccinale: "Parte questa settimana, da giovedì 25 febbraio, e per tutti i giovedì, fino a quando sarà necessario, e si svolgerà nella sede dell’Asl di via Ortigara. Le vaccinazioni riguarderanno tutti gli over 80 e il personale scolastico che hanno aderito. Per raggiungere maggiormente i nostri concittadini più anziani che non utilizzano i social, le nostre associazioni di volontariato, di concerto col Comune e i medici di famiglia, sabato pomeriggio hanno portato a casa una lettera di supporto con le informazioni per accedere alla vaccinazione. Nelle 72 ore prima del vaccino, chi ha aderito riceverà un messaggio in cui saranno indicati data e ora dell’appuntamento, e le persone nella sede Asl troveranno lo staff medico incaricato per la vaccinazione e ci sarà il supporto organizzativo da parte dei volontari delle associazioni trinesi".

I dati del contagio: "Il Piemonte resta in zona gialla, anche se il dato Rt è molto vicino all’1. Il contagio su Trino si riduce e siamo ora a 18 positivi, nessuno si trova in ospedale. Il mio invito è aderire alla campagna vaccinale perché nei Paesi più avanti dell’Italia in questo senso, stanno registrando dati sono molto confortanti".

Le notizie dell’assessorato alla cultura: "Per il progetto 'Giovani al centro' il nostro assessore Giulia Rotondo in settimana ha svolto una riunione con Regione Piemonte, Comitato del Gemellaggio e Comune di Banfora, per avviare la fase 8 del progetto che riguarda le start up del in Burkina Faso. In settimana ci è arrivata invece proposta da Film Convention di Torino per agevolare e promuovere lo sviluppo territoriale attraverso il settore cinematografico. Giulia Rotondo ha poi stilato il nuovo calendario dei 'Sentieri della conoscenza' e a breve vi proporremo una serie di argomenti da realizzare e da definire nelle date durante l’anno. Abbiamo infine voluto procedere anche quest’anno alla canonica consegna delle chiavi ai personaggi del carnevale, Capitano Cecolo Broglia e la Bella Castellana, per rispettare la tradizione". La consegna è stata per questa mattina, domenica.

I cantieri: "In settimana mi sono recato con li assessori Giulia Rotondo e Alberto Mocca nell’area di Leri su cui sorgerà il parco fotovoltaico: abbiamo incontrato Enel Green Power e Agatos, i due soggetti che lo realizzeranno, Arpa, Parco del Po e Partecipanza, e abbiamo concordato le modalità con cui muoverci nelle prossime settimane per le attività che saranno di corollario al parco. Con l’assessore Roberto Gualino abbiamo invece incontrato i responsabili di 2iRete Gas per definire gli interventi di loro competenza, con la sostituzione dell’impiantistica, asfaltature e ripristino. Terremo sotto controllo gli interventi per far sì che il disagio alla popolazione sia il minore possibile. Sui cantieri in corso la scadenza più vicina è la sistemazione del tetto del municipio che si dovrebbe ultimare in settimana e subito dopo partiranno i lavori al tetto del Teatro civico in modo da renderlo quanto prima fruibile a chi ne ha bisogno, come l’alberghiero per le lezioni in presenza dei propri studenti. Il cantiere delle ciclabili sicure è in ultimazione alla Cappelletta e prosegue con opere che si vedono avanzare verso il centro, con la preparazione dello spazio per il passaggio delle bici in via Isonzo, piazza Dante e via Monte Nero: entro 15 marzo si dovrebbe concludere questo cantiere. Con Mocca abbiamo effettuato un sopralluogo alla nuova sede del Centro operativo misto, dove i lavori riguardano l’ammodernamento dell’area magazzino, di spogliatoi, docce, servizi, e la realizzazione della sala emergenza per la nostra Protezione civile: siamo quasi alla fine del primo lotto e a breve ci sarà l’appalto del secondo. Vogliamo essere pronti per l’estate".

Le altre notizie: "Abbiamo incontrato gli altri sindaci locali, coordinati da Ascom, per fare il punto sul bando 'Distretti del commercio', nel quale Trino sarà capofila dell’operazione e ci auguriamo di vincerlo per avere risorse nuove da investire per il commercio, settore in cui al momento non abbiamo chiusure attività causa Covid, ma c’è stata invece una nuova inaugurazione. Per la città sono arrivati nuovi arredi urbani che in settimana saranno installati. Per quanto riguarda pulizia e spazzamento, abbiamo avuto dei problemi con la spazzatrice per un guasto, ma ora è tornata operativa. Da Asm infine ci hanno preannunciato che arriveranno le nuove forniture annuali dei sacchetti per la raccolta differenziata e molto probabilmente tra il 5 e il 7 marzo ci sarà la distribuzione, ma daremo conferma. Chi non potrà ritirare i sacchetti in quei giorni, potrà andare in seguito alla polizia municipale".