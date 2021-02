Crescentino, via alle vaccinazioni degli over 80

Campagna anti-Covid a Crescentino, oggi, domenica 21 febbraio, vaccinati gli over 80.

Questa mattina alle 9 è iniziata la campagna per le vaccinazioni al salone polivalente, 60 le persone a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino, monitorate dai medici di base Demetrio Malara e Luca Pasteris.

"Il salone di piazza IX Martiri è stato allestito per ospitare 20 persone in attesa del vaccino, ci sono 3 postazioni per la somministrazione e un’area in cui i vaccinati attenderanno 15 minuti in osservazione prima di fare ritorno a casa – spiega il consigliere comunale Manuele Venaruzzo – In città gli ultraottantenni sono 650 ma sull’intera area che converge in questo centro vaccinale salgono a 2500, per un totale complessivo di circa 25 mila abitanti che saranno vaccinati qui, si calcola che il polivalente sarà interessato da questa attività per circa un anno".

Nelle prossime due giornate saranno vaccinate in totale 240 persone tra over 80 e personale scolastico.