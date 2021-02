Rsa Roma, concluso il richiamo vaccinale

Si sono concluse le operazioni di richiamo vaccinale anti-Covid nella Residenza per anziani “Roma” di Crescentino. Medici e infermieri del distretto di Chivasso dell'ASL TO4 hanno somministrato la seconda dose dell’antidoto a 19 ospiti e 11 operatori della struttura.

«Siamo davvero molto soddisfatti per l’avvenuta conclusione dell’intero iter vaccinale» dichiara la direttrice Elisa Cattaneo. «L’incubo Covid si sta finalmente allontanando e termina nella maniera migliore un periodo di lavoro particolarmente stressante e faticoso per tutti i nostri operatori, che non finiremo mai di ringraziare per la dedizione e professionalità dimostrate. Il nostro intento è quello di poter consentire quanto prima nuovi incontri tra i nostri ospiti e i loro famigliari, beninteso nel rigoroso rispetto delle misure precauzionali disposte dalla Regione».