Incendiata un'auto parcheggiata in strada

I carabinieri della stazione di Livorno Ferraris, sono intervenuti in via Rosa dove poco prima

si era sviluppato un incendio di un’autovettura. Si trattava di una Volvo V50 SW il

cui proprietario, abitando in quella stessa strada, si era accorto delle fiamme e sceso in strada, utilizzando un

estintore, era riuscito a spegnere il fuoco. I carabinieri hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno constatato la

natura dolosa dell’evento, provocato da combustibile versato sulla carrozzeria.

I carabinieri stanno svolgendo delle indagini per verificare chi sia l’autore del gesto intimidatorio.