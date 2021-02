Trino: la campagna di vaccinazione partirà il 25 febbraio

A Trino partirà giovedì 25 febbraio la campagna di vaccinazione anti Covid-19 per chi ha oltre 80 anni. La comunicazione ufficiale arriva dall’Asl Alessandria e le vaccinazioni in città si effettueranno nella sede del distretto Asl in via Ortigara 4.

L’appuntamento dal 25 febbraio sarà giornaliero dalle 8 alle 15. Per poter ricevere il vaccino è necessario contattare il proprio medico di famiglia e comunicare un numero di cellulare: se non si è in possesso, è possibile fornire quello di un parente o di una persona di fiducia che possa fare da tramite. Data, ora e luogo della vaccinazione verranno comunicati tramite un messaggio 72 ore prima del giorno prefissato dall’Asl.

In questo fine settimana la macchina del volontariato trinese si rimetterà in moto: i volontari di Pat, Protezione civile, Alpini, Vigili del fuoco e Carabinieri in congedo, passeranno casa per casa, da coloro che non hanno ancora aderito, per consegnare una comunicazione contenente le indicazioni ed eventualmente a raccogliere i dati da trasmettere al medico di famiglia. L’invito da parte del sindaco Daniele Pane è di aderire alla vaccinazione.