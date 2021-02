Provincia: sopralluogo per la sicurezza stradale

"Nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 febbraio, mi sono recato a Fobello e Postua, con i rispettivi primi cittadini, per verificare alcune situazioni circa la sicurezza stradale di nostra competenza. In località Para a Fobello ho constatato le condizioni del versante di monte della Sp 9, su cui stiamo accelerando per la messa in sicurezza".

Lo fa sapere il vicepresidente della Provincia Pier Mauro Andorno, che prosegue: "In località San Grato a Postua lungo la Sp 74 ho verificato le condizioni del ponte seicentesco dopo i fenomeni alluvionali dello scorso autunno, alcuni problemi di bitumatura e di regimazione delle acque esterne alla carreggiata".

"Cercheremo di dare seguito quanto prima a questi interventi doverosamente segnalati dai sindaci locali per mantenere alti gli standard di sicurezza della nostra rete stradale", conclude Andorno.