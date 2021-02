Nelle cassette della posta depliant informativo contro i raggiri

Santhià: un volantino informativo per sensibilizzare i cittadini sul tema delle truffe. Creato dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico "Ambrogio Alciati" di Vercelli, il depliant sarà distribuito in questi giorni in tutte le cassette della posta dei cittadini.

"Il volantino è stato creato per scongiurare truffe ed inganni che spesso si verificano, purtroppo il più delle volte a discapito dei nostri anziani - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - Contiene informazioni e numeri di telefono per allertare le forze dell'ordine, qualora si verifichi qualcosa di sospetto". All'interno dieci consigli utili per non cadere in raggiri sia in casa che per strada, ma anche vignette che rappresentano situazioni pericolose nelle quali ci si può imbattere.