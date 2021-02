La raccolta di farmaci aiuterà 86 persone

Cigliano: la "giornata di raccolta del farmaco" aiuterà 86 persone. Tante sono le confezioni di medicinali che sono state donate in occasione dell'iniziativa annuale, organizzata dal Banco Farmaceutico.

Come di consueto i prodotti saranno forniti alle persone in difficoltà tramite gli enti caritativi del territorio. La postazione per la raccolta invece è stata allestita all'interno della farmacia del paese, che aderisce a questa campagna dal 2005. "Quasi tutti i clienti hanno lasciato il proprio contributo - sottolineano i promotori - Ancora una volta i ciglianesi non hanno fatto mancare la propria solidarietà".