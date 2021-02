Foto storiche dei carnevali in vetrina

Il protrarsi dell’emergenza pandemica ha costretto molte associazioni ad annullare gli eventi previsti per il carnevale. Per non perdere del tutto la manifestazione c’è chi si è inventato eventi virtuali o, come nel caso della Pro Loco di Livorno, ha voluto far rivivere in qualche modo il clima carnevalesco. “Per non abbandonare completamente questa tradizione – spiega il presidente Carlo Giovannini - in collaborazione con l'Associazione Arti e Mestieri di Livorno Ferraris, si è pensato di vivacizzare le vetrine delle attività commerciali del paese con le foto storiche dei nostri carnevali”. Da sabato 13, per almeno 15 giorni, le vetrine dei negozi del paese sono abbellite da foto storiche che la Pro Loco ha stampato e fornito a tutte le attività. “Magari qualcuno rivedendosi in qualche foto penserà ai tempi passati – prosegue Giovannini - Noi avremmo voluto fare almeno la fagiolata, ma purtroppo le difficoltà erano troppe e abbiamo rinunciato. Ma abbiamo il desiderio di tornare presto a far rivivere il paese con qualche iniziativa, magari dopo il 5 marzo, anche solo con una fagiolata, giusto per mantenere viva la tradizione”. L’augurio della Pro Loco è quello di poter tornare a far festa con la Patronale di agosto.