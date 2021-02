Crescentino, l'addio ad Aldina e Armando

Crescentino piange la cuoca della mensa scolastica e “ il Pucci”.

Aldina Abbondanzieri, 74 anni, è stata la cuoca più amata da generazioni di bambini. Sorridente, laboriosa e premurosa vice-mamma di tutti i bimbi che hanno frequentato la mensa delle scuole, trovava sempre il modo per far mangiare anche i più svogliati e inappetenti, prendendoli per la gola con la sua pizza indimenticabile. Moltissimi i messaggi sui social per salutare con affetto Aldina.

Armando Ponzin, 89 anni, era conosciuto da tutti per le molteplici attività: ciclista, cacciatore e ballerino.

Professionista delle due ruote, dopo pochi mesi dall’incidente che costò la vita al fratello Orfeo durante il Giro d’Italia del 1952, lasciò il mondo dell’agonismo a causa di un grave incidente ma non abbandonò mai la passione per lo sport. In città aprì un’armeria, con annesso negozio di caccia e pesca, poi nacque anche il bar dove per 32 anni, all’alba, si davano appuntamento cacciatori e pescatori provenienti da tutto il Piemonte. Vicino al castello di Gabiano creò un’associazione di Tiro al piattello; cucinava spesso per gli amici, amava la buona tavola e il ballo, era presente a tutte le feste patronali del circondario.