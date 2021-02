Bollette: dopo il ritardo nelle consegne, slitta il pagamento

Cigliano: dopo i ritardi nella consegna delle bollette, anche la scadenza per i relativi pagamenti slitta. il nuovo termine è fissato al 20 febbraio compreso.

La decisione è stata comunicata con una nota congiunta di Comune e Asm: così l'azienda che si occupa della fornitura di acqua, luce e gas rimedierà ai disagi subiti da diversi ciglianesi, in particolare nel mese di gennaio. "Si prega l'utenza di non tenere conto di eventuali solleciti di pagamento inviati in maniera automatica e riferiti a queste bollette" precisano dalla società.