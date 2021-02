Annuario: in copertina Stevulin e Majutin, i vincitori morali

Santhià: pubblicata l'edizione 2020-2021 del 'Grande Annuario del Carnevale'. Sale così a 15 il numero dei volumi: 160 pagine a colori, ideate e create in toto sia nella grafica che nei testi dalla Compagnia dell'Ottimismo. Un volume che è diventato negli anni un vero e proprio oggetto da collezione. Spiegano 'gli ottimisti': "Quest'anno abbiamo fatto uno strappo alla regola e in copertina non c'è la foto del carro vincitore della prima categoria, ma una di Stevulin e Majutin: Dario Callegari e Susanna Gallo sono i vincitori morali e questo è il nostro personale omaggio a loro".

Altra novità: le persone interessate potranno avere la copia dell'Annuario direttamente a domicilio, prenotando la consegna tramite messaggio sulla pagina Facebook dell’associazione. E' possibile inoltre ritirare il volume nei negozi affiliati. Gli articoli sono scritti dai soci dell’associazione, tranne i pochissimi casi in cui intervengono direttamente le compagnie di sfilanti: quest'anno è toccato al Gruppo Storico Fupanyonga, Articiok e l'ormai classica 'Rubrica del Pessimismo' a cura della compagnia Ampestà.

"Per la prima volta in 15 anni – raccontano 'gli ottimisti' - abbiamo imbastito il progetto grafico e scritto tutti i testi “a distanza”, senza mai vederci fisicamente e fare insieme le ore piccole per portare a termine il lavoro. Chi l'avrebbe mai detto che avremmo creato online la nostra 15a edizione".