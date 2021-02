Caresana: salgono a sei i casi di positività

Caresana, Coronavirus: salgono a sei i positivi. Dopo due mesi circa a zero contagi, il paese dall'inizio di febbraio è tornato a fare i conti con nuovi casi.

"Auguriamo una pronta guarigione a queste persone, precisando che sono solo caresanesi più sfortunati di noi. Non ne siamo ancora usciti: in attesa che il vaccino sia disponibile per tutti non dobbiamo abbassare la guardia non ci permetterà di sconfiggere il virus il prima possibile" ribadisce il primo cittadino.

Nessuno dei contagiati risulta ricoverato in ospedale. Pare addirittura che un paio non presentino sintomi particolari.

Intanto si è conclusa la campagna vaccinale alla casa di riposo "Greppi Giovanni e Andrea". Ora, per quanto riguarda gli ospiti, per ogni nuovo ingresso in struttura, è prevista la vaccinazione. In corso invece le prenotazioni per gli over 80 e per il personale scolastico, insegnanti e Ata.

Nella comunità Motta de' Conti, al momento, non risultano casi di positività al virus.