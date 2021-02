Tronzano: candele alle finestre per ricordare la piccola Anna Roberto, morta a soli 3 anni, a seguito dell'incidente di lunedì 15 febbraio sulla Sp11 per Borgo d'Ale. E per pregare per la sorellina di 6 anni ancora grave al Regina Margherita di Torino.

La comunità tronzanese, su iniziativa di alcune mamme, sta dimostrando in questo modo la propria vicinanza alla famiglia. Anche il gruppo social "Se sei di Tronzano" ha pubblicato l'immagine di una candela e il post "Il gruppo in solidarieta' resta silenzioso".