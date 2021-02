Trino: premiate le maschere del Liceo Alciati

Sono Valentina Vasco, Beatrice Pistan e Riccardo Roggero i tre allievi del liceo artistico “Ambrogio Alciati” di Trino premiati venerdì scorso per il concorso delle maschere di carnevale del 2020.

La pandemia da Covid-19 lo scorso anno interruppe bruscamente le manifestazioni carnevalesche e così il concorso lanciato da Comitato del Nuovo Carnevale e Aoct, con la scuola, non arrivò alla premiazione nei tempi previsti. A questo si è posto rimedio pochi giorni fa. Le maschere erano state realizzate dagli allievi dell’”Alciati” ed esposte nei negozi cittadini che avevano aderito all’iniziativa.

La premiazione si è svolta con una call conference aperta dal professor Ugo Iovino per il liceo, seguito dal tesoriere del Carnevale Annalisa Defrancisci. In seguito sono intervenuti per i saluti il presidente del Carnevale Davide Ciceri, Capitan Cecolo Broglia e la Bella Castellana Simone Cecchettin e Raffaela Bottini, il sindaco Daniele Pane e l’assessore Giulia Rotondo, il presidente dell’Aoct Massimo Osenga, i professori del liceo Monica Falcone e Antonio Bordonaro, il preside Giuseppe Graziano.

I premiati: primo posto per la maschera 24 di Valentina Vasco;

secondo posto per la maschera 10 di Beatrice Pistan;

terza posizione per la maschera 12 di Riccardo Roggero.

A chiudere l’appuntamento on-line è stato il consigliere del Carnevale Marco Moret che ha presentato le novità legate al Carnevale Storico Trinese con il nuovo sito internet “Digital Carnival”.