Messa in sicurezza della Serravalle-Gattinara

Proseguono i lavori di messa in sicurezza lungo la SP 70 tra i Comuni di Serravalle Sesia e Gattinara.

"Questa mattina ho effettuato un sopralluogo per verificare l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del versante di monte che insiste su questo tratto - spiega il presidente della Provincia Eraldo Botta - La prevenzione prima di tutto per i numerosi cittadini che transitano, molti dei quali ogni giorno, dalla Valsesia alla Pianura e viceversa".

"Un grazie alla ditta ed ai nostri tecnici, e soprattutto al mio vice-Presidente con delega alla viabilità Pier Mauro Andorno per l'ottima gestione del tema viabilità", conclude Botta.