Casette dell'acqua, premio fedeltà: in palio 100 chiavette da 10 euro

Santhià, distributore acqua: 100 chiavette con 10 euro di ricarica. Questo il "Premio Fedeltà" per chi sceglie di rifornirsi nelle casette dell'acqua posizionate in via Tagliamento e piazza Aldo Moro. Spiega il sindaco Angelo Cappuccio: "La Polizia locale, senza indicare giorni e ora, durante il servizio e le uscite per il controllo del territorio, si fermerà a consegnare l'omaggio ai nostri concittadini che in quel momento stanno facendo rifornimento di acqua. Un simpatico omaggio alle persone che hanno fatto e continuano a fare una sana scelta ambientale".