Trino: inizia la campagna vaccinale per gli over 80

Al via da oggi, lunedì 15 febbraio, anche a Trino la campagna di adesione alla vaccinazione anti Covid-19 degli over 80, che riguarda i nati nel 1941 e gli anni precedenti. L’ha lanciata il sindaco Daniele Pane che prima però ha tracciato il punto della situazione dei contagi in città.

"Siamo a quota 24 positivi, in aumento rispetto alla settimana precedente, ma non c’è nessun allarme. Si tratta di pochi nuclei famigliari all’interno dei quali un soggetto positivo ha contagiato anche il resto dei componenti. Questo mi offre le spunto per far notare una cosa: in una di queste famiglie i soggetti sono risultati tutti positivi al Covid-19 tranne uno. Si tratta di una persona che lavora per una struttura sanitaria e che è stata vaccinata, col successivo richiamo: dimostra che il vaccino funziona. Pertanto a tutti dico di vaccinarsi, fatelo".

Il sindaco parla della campagna vaccinale per gli over 80: "Da oggi, lunedì 15 febbraio, i medici di medicina generale inizieranno a raccogliere l’adesione alla vaccinazione degli assistiti con più di 80 anni, inclusi tutti i nati nel 1941. Queste persone potranno segnalare la loro volontà di ricevere il vaccino al proprio medico di famiglia. Ogni medico indicherà eventuali priorità sulla base del quadro clinico dell’assistito e ne registrerà l’adesione sull’apposita piattaforma regionale. L’Asl provvederà a definire gli appuntamenti e a indicare luogo, data e ora della convocazione per la vaccinazione tramite sms o e-mail: è possibile indicare anche un cellulare o e-mail di un parente o di un’altra persona fidata. La somministrazione delle dosi avverrà a partire dal 21 febbraio nei 97 centri vaccinali del Piemonte tra cui anche Trino. Chi non sarà in grado di spostarsi sarà vaccinato a domicilio a cura dell’Asl".

Pane prosegue sulla campagna vaccinale per il personale scolastico e universitario: "Sempre da oggi anche il personale, docente e non docente, in servizio presso gli istituti scolastici e universitari pubblici e privati, compresi quelli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) ed i servizi educativi privati e paritari, potrà esprimere la volontà di farsi vaccinare, utilizzando in questo caso il portale www.ilpiemontetivaccina.it dedicato proprio al personale scolastico. Le prime vaccinazioni verranno effettuate dal 19 febbraio. Visto che sarà somministrato il vaccino AstraZeneca, indicato per la popolazione con meno di 55 anni, chi supera questa età potrà manifestare la propria adesione sul portale ma verrà convocato in un altro momento con le modalità e le tempistiche previste dal piano nazionale. Il personale che soffre di particolari patologie non dovrà usare il portale per manifestare l’adesione, ma sarà informato successivamente in modo specifico sulle modalità di vaccinazione loro riservate".

Sempre in tema di Covid-19, Pane tocca un ultimo tasto: "Da martedì 16 febbraio partirà la distribuzione degli ultimi buoni spesa di cui siamo in possesso e la cui gestione è stata seguita dal nostro vice sindaco Elisabetta Borgia".