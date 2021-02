Trasferimento dell'asilo: "La scuola riaprirà ad aprile"

Cigliano: è partita la procedura per affidare i lavori sulla scuola di piazza Martiri, tra i quali è incluso il trasferimento dell'infanzia. Negli atti del Comune si parla di un tempo stimato per gli interventi di 60 giorni. "La scuola riaprirà ad aprile" ribadisce comunque il sindaco Diego Marchetti.

La prima tappa del percorso burocratico è fissata per mercoledì 17 febbraio. Entro tale data le ditte interessate ad aggiudicarsi i lavori dovranno inviare un'apposita domanda in municipio. In ballo c'è la realizzazione di tre dei cinque lotti del progetto da 300.000 euro, che punta a riqualificare la scuola e adeguarla alle normative anti-Coronavirus. Ciascuno di questi interventi sarà affidato con una procedura separata. "Il primo sarà l'adattamento del piano rialzato per accogliere le sezioni dell'infanzia" chiarisce il primo cittadino. Il costo del lotto, che prevede tra l'altro la sostituzione dei wc e la posa del pavimento antitrauma, è stimato intorno ai 63.000 euro più iva.

A seguire il cantiere si trasferirà nel cortile su largo Pagliaro (dove saranno rifatti l'ingresso e il fondo) e nei locali segreteria, che saranno isolati rispetto all'infanzia. In questo caso l'investimento sarà pari a circa 27.000 euro più iva.

Il terzo lotto costerà invece poco più di 57.000 euro (iva esclusa) e prevede l'apertura di un nuovo ingresso su vicolo Lupo, con la divisione del cortile principale in due parti.

"Abbiamo già ricevuto diverse manifestazioni di interesse" afferma Marchetti. Scaduto il termine del 17, il Comune verificherà il possesso dei requisiti e sorteggerà le cinque ditte che saranno invitate a presentare un'offerta. Tra queste sarà quindi selezionato l'aggiudicatario.

Ma quanto dureranno i lavori? Ciascuno dei tre lotti prevede tempi di realizzazione pari a 2 mesi. "Questo è il termine massimo. In realtà l'allestimento dell'infanzia può essere completato prima - afferma il sindaco - Ribadisco, quindi, che la scuola riaprirà ad aprile".