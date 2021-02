Senza bus i ragazzi che frequentano la media di Borgo d'Ale

Alice Castello: mercoledì 17 febbraio i ragazzi delle medie andranno a scuola senza bus. L'Atap ha esteso fino a quella giornata la sospensione delle corse per Carnevale.

La durata delle vacanze previste dall'Istituto comprensivo don Evasio Ferraris non coincide con il calendario dell'azienda di trasporti. Così, mentre il ritorno in classe alla "Anna Frank" di Borgo d'Ale è previsto per mercoledì, la riattivazione delle linee scolastiche avverrà solo il giorno seguente.

L'avviso è stato diramato dall'amministrazione comunale, che a sua volta è stata informata da Atap. In paese sono diversi i ragazzi che frequentano la scuola media nel centro confinante. "Le famiglie dovranno organizzarsi autonomamente per far arrivare i loro figli in classe" precisano quindi dal Comune.