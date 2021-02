Santhià, addio a Ugo Faccioli, storico componente de I Rubinet

Santhià: grande cordoglio in città per la morte improvvisa di Ugo Faccioli, storico componente del gruppo carnevalesco I Rubinet e carnevalante doc. Aveva 63 anni. Tanti i ricordi che, proprio in questi giorni di Carnevale limitato, si sono susseguiti sui social. Tra questi anche quello dell’Antica Società Fagiuolesca: "Ugo Faccioli grazie alla sua grande passione ha contribuito in modo determinante ai numerosi successi del gruppo".