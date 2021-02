Operatore ecologico parcheggia in stallo per disabili: Seso si scusa

Borgosesia: domenica 14 febbraio un dipendente di Seso srl, mentre stava effettuando lavori di pulizia e spazzamento della città, ha parcheggiato per 8 minuti (stabiliti grazie alla presenza del GPS sul mezzo) il Porter Seso in un’area di sosta riservata ai disabili, all’interno del parcheggio di un supermercato di via Vittorio Veneto. E l'azienda si scusa.

"Nelle indicazioni fornite ai propri dipendenti, Seso pone l’obbligo di osservare tutte le norme del codice della strada e di prestare la massima attenzione a dove si posizionano i veicoli in sosta mentre l’operatore esegue le funzioni che gli competono - sottolinea il direttore di Seso Dario Pavanello -. Quanto accaduto ieri è inaccettabile, pertanto il dipendente è stato richiamato formalmente e sarà sottoposto alla sanzione di legge".

Seso sottolinea che quanto accaduto rientra nella sfera dei comportamenti personali, pertanto difficilmente controllabili dall’azienda: "Da parte nostra, come detto – aggiunge Pavanello – chiediamo ai dipendenti l’osservanza delle regole di comportamento civile e corretto, dopodiché sta ad ognuno di loro mettere in pratica tali indicazioni nell’esercizio quotidiano delle proprie funzioni. Ciò che possiamo fare, ed abbiamo prontamente fatto, è richiamare con la dovuta severità il dipendente

responsabile di questo increscioso fatto: si tratta di una persona che ha sempre prestato servizio in modo impeccabile e che, consapevole della gravità della trasgressione commessa, si scusa sia con l’azienda che con la cittadinanza".