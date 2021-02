La rinata Consulta dei giovani il 25 febbraio elegge il direttivo

Tronzano: la rinata la Consulta dei giovani elegge il suo direttivo. All'assemblea, che si terrà online, sono invitati a partecipare tutti i ragazzi dai 16 ai 30 anni.

L'appuntamento è per giovedì 25 febbraio. Ma sin d'ora è possibile richiedere l'iscrizione all'apposito gruppo WhatsApp, creato per confrontarsi sulle iniziative della Consulta. "L'obiettivo è promuovere occasioni di incontro e divertimento per i nostri coetanei" spiega la presidente Margherita Vinai, nominata lo scorso novembre dal sindaco Michele Pairotto.

Dunque il principale campo d'azione di questa realtà (che già esisteva a Tronzano fino a una decina di anni fa) saranno le feste: sia quelle da organizzare in autonomia, sia quelle promosse dagli altri sodalizi del paese, con cui la Consulta avrà modo di collaborare.

La riunione del 25 darà ufficialmente il via all'attività con l'elezione degli altri membri del direttivo: un vicepresidente, un segretario e quattro membri di giunta. "Al momento non abbiamo programmi definiti per il futuro - spiega Vinai - Le restrizioni contro il Coronavirus ancora non permettono di prevedere e organizzare iniziative".

La porta della Consulta rimane comunque aperta. Tutti i ragazzi che vogliono partecipare all'assemblea, ed essere iscritti su WhatsApp, possono fare richiesta tramite le pagine social del gruppo oppure contattare Martina Vinai e l'assessore alle politiche giovanili Marina Graglia.