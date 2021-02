Il carnevale nelle scuole

Quest’anno la corte non ha fatto visita ai bimbi ma le insegnanti delle scuole materne di Crescentino hanno organizzato un’allegra festa di carnevale. Alla scuola dell’infanzia Peter Pan le maestre hanno preparato i costumi delle maschere locali: Conte Tizzoni per i maschi e Regina Papetta per le femmine.

Le insegnanti e tutto lo staff di Asilo Infantile e Micronido Arcobaleno, hanno festeggiato il giovedì grasso accogliendo i bambini in costume. Venerdì cuoricini e sentimenti sono stati il filo conduttore per festeggiare San Valentino.

Al micronido Piccoli Passi tutti i bimbi si sono presentati in maschera, hanno giocato con le stelle filanti e, per concludere in dolcezza, merenda con le bugie.