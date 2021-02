Comune commissariato, arriva il viceprefetto Anna Laurenza

San Germano: la viceprefetto Anna Laurenza è stata nominata Commissario. Dopo le dimissioni di Michela Rosetta, sarà lei a condurre il paese verso le elezioni comunali.

La nomina è stata decisa dal Prefetto di Vercelli Francesco Garsia, che oggi, lunedì 15 febbraio, ha anche disposto la sospensione del consiglio comunale. La procedura, come previsto dalla legge, terminerà con lo scioglimento vero e proprio dell'amministrazione attraverso un prossimo decreto del Presidente della Repubblica.

Di fatto, però, San Germano è rimasto senza una guida dallo scorso gennaio, quando Rosetta aveva posto fine al suo mandato. Pochi giorni prima era stata condotta ai domiciliari (provvedimento poi revocato lo scorso 11 febbraio) per una serie di accuse, tra le quali una gestione iniqua degli aiuti alimentari destinati alle persone in difficoltà. Le dimissioni, sempre secondo la normativa, sono diventate efficaci dopo 20 giorni.

Da questo momento, dunque, San Germano è ufficialmente un paese commissariato. Ora la sua gestione sarà a cura di Laurenza, 56 anni, che in Prefettura dirige l'area relativa al raccordo con gli enti locali e alle consultazioni elettorali. Il compito del neo Commissario sarà quello di assicurare la continuità dei servizi fino "al primo turno elettorale utile previsto" precisano dalla Prefettura.