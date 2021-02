Rotonda, marciapiedi, facciata scuola media e pista mountain bike

Santhià: mentre i cantieri per la costruzione della rotonda dell'incrocio del supermercato Lidl e per i marciapiedi in via Tagliamento proseguono, sono iniziati anche i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Grazia Deledda.

A comunicarlo è il sindaco Angelo Cappuccio che spiega inoltre: "E' stato aperto il cantiere nel cortile delle medie per il rifacimento di tutta la facciata della scuola e della palestra. Da lunedì 15 febbraio saranno avviati anche i lavori per la realizzazione della pista per mountain bike in via Virgilio, mentre alla caserma dei Carabinieri quelli per l'installazione della nuova postazione di videosorveglianza".

Iniziata inoltre l'installazione del nuovo gioco 'La Scala a Pioli' al Parco Jacopo Durandi.