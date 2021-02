Per San Valentino "Trino in love"

Una settimana piena di cuori rossi ha ravvivato la città con la "Trino in love" proposta dell’Associazione Operatori Commerciali Trinesi per la ricorrenza odierna di San Valentino. Portici e negozi si sono vestiti a tema amoroso.

"Abbiamo dedicato questa settimana all’amore con offerte commerciali e l’allestimento di portici e negozi a tema amore -spiega il presidente dell’Aoct Massimo Osenga, che illustra poi le idee programmatiche per il 2021-. Il 23 maggio vorremmo dare vita a una rassegna con le cantine del Monferrato con degustazioni di vino guidate nei negozi aderenti. Il 6 giugno abbiamo fissato la 35a edizione "Trino in piazza" e il 10 luglio la 13a "Notte Bianca", mentre il 28 e 29 agosto proporremo degli eventi per San Bartolomeo. A settembre avremmo la "Festa di fine estate", la "Festa del rione Cappelletta" e una rassegna d’auto d’epoca. Il 31 ottobre ci sarà la 5° "TrinoWeen”. Abbiamo poi altre idee che il nostro direttivo metterà a punto in accordo con l’Amministrazione comunale. Mi riferisco a eventi di carattere culturale, altre dedicate agli animali con raccolta fondi per gattile e canile, e poi mostre di artisti locali e rassegne musicali di nicchia, oltre a una sfilata di moda lungo tutto corso Italia diviso in tre zone con la partecipazione di tutti i commercianti. Queste sono le nostre idee, stiamo preparando tutto per farci trovare pronti, ma va ricordato che la messa in pratica rimane legata all’allentamento delle restrizioni per la pandemia da Covid-19".

Nel corso dell’aggiornamento settimanale il sindaco Daniele Pane ha parlato anche delle varie iniziative: "Gli assessori Giulia Rotondo e Roberto Gualino hanno incontrato il direttivo dell’Aoct e insieme stanno stilando il programma degli eventi. Intanto in settimana si è svolta "Trino in love", mentre il Comitato del Nuovo Carnevale ha dato vita a una serie di eventi on-line e alla premiazione del concorso delle maschere 2020 al liceo artistico".

Il sindaco ha illustrato anche altri temi di carattere cittadino: "Come giunta, su proposta degli assessori Alberto Mocca e Elisabetta Borgia, in settimana abbiamo approvato l’adesione al bando di progetto dell’Anci "Lo sport nei parchi" per realizzare un’area attrezzata per lo sport a San Michele".

Pane ha aggiunto: "L’assessore Mocca con i componenti del nostro ufficio tecnico e i responsabili di Asm ha effettuato un sopralluogo a Robella per verificare la situazione dei sottoservizi, l’allacciamento al depuratore e altre criticità. Sempre in settimana Mocca e il sottoscritto hanno preso parte in Provincia di Vercelli all’incontro con Enel Green Power per la realizzazione del parco fotovoltaico a Leri Cavour per definire il protocollo d’intesa e le ricadute che si avranno sul borgo di Leri, e non solo. Sempre Mocca in settimana ha incontrato lo storico trinese Bruno Ferrarotti e la restauratrice Chiara Carena: l’idea è di sfruttare il ponteggio per il rifacimento dei tetti del municipio così da ripulire e restaurare il bassorilievo del Po che si trova sulla facciata del nostro palazzo comunale".

Pane conclude: "Stiamo proseguendo anche con i progetti di digitalizzazione comunale con una società del settore. Riguarderà l’archivio comunale ma pure altri temi come, ad esempio, la digitalizzazione di 72 tavole del territorio da parte dell’ufficio urbanistica. Passando ai lavori pubblici, l’assessore Gualino ha incontrato le ditte che hanno svolto i lavori ai sottoservizi per parlare dei ripristini degli asfalti dopo i lavori. E’ partito infine il cantiere di ampliamento dei cimiteri di Trino e Robella, partendo da quello cittadino per cento nuovi loculi che ci permetteranno di mettere in sicurezza il colombaro che ha problemi strutturali. A seguire i lavori ci saranno anche a Robella. Nel frattempo abbiamo trovato la soluzione per le infiltrazioni alle colombare del cimitero trinese e a breve procederemo con tutti gli atti necessari".