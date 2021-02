La preoccupazione: 'Nelle Rsa piemontesi un terzo di posti vuoti'

San Germano: gli ospiti e gli operatori della casa di riposo Perazzo hanno ricevuto anche la seconda dose del vaccino anti-Coronavirus. Intanto il presidente Andrea Innocenti scrive in Regione, chiedendo maggiori contributi per fronteggiare la crisi economica.

La campagna di immunizzazione alla "casa del vecchio" può considerarsi archiviata con successo. "Pressochè tutti hanno aderito" riferisce Innocenti, che tuttavia non accetta di dichiarare lo scampato pericolo. "Come si sa l'efficacia del siero non raggiunge il 100%, ed è per questo motivo che ogni due settimane proseguiranno i controlli con i tamponi" spiega. Con la stessa cautela si valuterà anche l'apertura alle visite dei famigliari. "Intanto gli incontri potranno continuare nel locale munito di vetri divisori e microfoni, che abbiamo utilizzato finora" precisa il presidente.

Ma se il Coronavirus obiettivamente fa meno paura, ora la preoccupazione di Innocenti cresce intorno allo stato dei conti. "Per questo ho interpellato l'amministrazione regionale: in media un terzo dei posti letto delle rsa piemontesi sono vuoti". Tra queste rientra anche la Perazzo, dove la retta costa mediamente 1.000 al mese. "Si fa presto a capire che le mancate entrate pesano più delle minori spese - afferma il presidente - D'altro canto i bilanci delle rsa tendono al pareggio e hanno fondi cassa ridotti". A ciò secondo Innocenti si aggiungono le regole per l'ingresso di nuovi ospiti, che impongono un periodo di quarantena. "A seconda della disponibilità di locali da adibire a questa funzione, per tornare alla normalità potranno volerci sei, nove mesi". Ora, se è vero che la Perazzo non rischia la chiusura, è pur vero che avrebbe bisogno di un maggior aiuto da parte delle istituzioni, incalza Innocenti. "E' quindi necessario che la Regione riveda il contributo destinato alle case di riposo" termina.