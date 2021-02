Caduta calcinacci, area transennata per evitare pericoli

Borgosesia: si staccano porzioni di intonaco e calcinacci da un cornicione dal Lingottino, area transennata. A dare la notizia è il sindaco Paolo Tiramani che spiega: "In seguito alla segnalazione del consigliere Guerrino Cereda e di Andrea Fornara, la Polizia locale è intervenuta per transennare lo spazio antistante il Lingottino, giudicato pericoloso a causa del distacco di intonaco".

Come assicura il primo cittadino per l'edificio di natura privata sarà effettuata la manutenzione necessaria già nella giornata di lunedì 15 febbraio. "Sono grato a quanti hanno collaborato per un tempestivo intervento" conclude Tiramani.