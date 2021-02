Over 80, Crescentino sede vaccinale

Covid-19: il 21 febbraio inizieranno le vaccinazioni per gli over 80. Crescentino sarà una delle 60 sedi vaccinali della Regione Piemonte. Ai medici di famiglia il compito di definire gli elenchi degli over 80 secondo le priorità e di caricarli sulla piattaforma regionale. Le Asl si occuperanno poi di fissare gli appuntamenti e di comunicarli ai pazienti e al medico di famiglia tramite mail, sms o lettera cartacea. I medici di famiglia saranno presenti nei centri vaccinali e si occuperanno dell’inoculazione del vaccino.