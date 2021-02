Stop ai pedoni in viale Po

Da lunedì 22 febbraio, per venti giorni, sarà interdetto il traffico pedonale in viale Po. Il provvedimento si è reso necessario per consentire la realizzazione in sicurezza dei lavori di sostituzione dell’intera condotta idrica. L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione dell’intera area. In primo luogo si procederà al rifacimento dei sottoservizi, da prima impianto idrico e poi rete gas, in seguito partiranno i lavori di riqualificazione vera e propria. Ai pedoni sarà precluso, di volta in volta, solamente il tratto oggetto di lavori, circa trenta metri lineari al giorno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde del Servizio idrico integrato del Biellese e Vercellese 800283120.