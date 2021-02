Apecar in area pedonale, deiezioni non raccolte: multe da 100 euro

Gattinara: multe ai 'furbetti' grazie alla videosorveglianza. In città 'la gogna pubblica' continua ad avere protagonisti. Questa volta sono stati l’autista di un’apecar e il proprietario di due cani a finire sotto gli occhi del 'grande fratello'. Da anni in città è iniziata una lotta nei confronti di chi commette infrazioni contro il decoro urbano.

Una volta 'pizzicato' dall’occhio elettronico il protagonista dell’azione incivile viene immortalato e la sua foto viene divulgata alla 'gogna pubblica' appunto. Non manca poi la sanzione amministrativa. Un’apecar ha attraversato la nuovissima piazza Paolotti in un tratto riservato al passaggio dei pedoni e l’immagine è finita sui social: 100 euro di multa. A fargli compagnia qualche giorno dopo è stato il proprietario di due cani, ripreso mentre gli animali lasciavano deiezioni per strada, poi non raccolte. Anche in questo caso sanzione da 100 euro.