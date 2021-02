Trino: l'ultima "sacca" di sangue per De Piccoli

Ben 183 donazioni di sangue, tra i pionieri della donazione del plasma in aferesi a Trino, Gian Carlo De Piccoli domenica scorsa, per raggiunti limiti di età, ha effettuato la sua ultima donazione di sangue nella sede della Fidas di Trino. Ma la famiglia De Piccoli proseguirà ad essere presente tra i donatori grazie al figlio Filippo.

E’ una bella storia di donazione quella di Gian Carlo De Piccoli al quale la Fidas, tramite il presidente Gabriele Zaldera, domenica ha regalato una torta per festeggiare la sua ultima donazione di sangue. A casa ha così potuto celebrare il traguardo finale di 183 donazioni.

A raccontare la sua vicenda è Monica Hvalic del gruppo Fidas trinese: "Il 15 settembre 1984 Gian Carlo De Piccoli, con già 13 donazioni all’Avis, ha deciso di entrare a far parte della grande famiglia Fidas e da allora non ha mai saltato una seduta di donazione. Nel 2004, con 83 donazioni alle spalle, gli fu stato chiesto di provare a donare il plasma in aferesi e accettò senza esitazioni, diventando così uno dei pionieri di questa tipologia di donazione del Gruppo Fidas di Trino. Le donazioni di plasma e di sangue sono diventate un appuntamento fisso per Gian Carlo che, negli anni, si è sempre prestato a seguire tutte le indicazioni per meglio destinare le sue donazioni anche nei periodi di maggior carenza di sangue e plasma. Domenica 7 febbraio 2021 Gian Carlo ha dato il suo ultimo contributo come donatore, donando il sangue per la 183esima volta, non per sua volontà di smettere ma perché i nostri donatori hanno un limite di età entro cui possono donare, per salvaguardare soprattutto la propria salute".

La Hvalic conclude: "Il cognome De Piccoli non si ferma con Gian Carlo nel mondo Fidas ma sarà presente grazie al figlio Filippo che è diventato donatore portando avanti così la carriera del papà. Sono più di 15 anni che conosco Gian Carlo, mi preme dire che di lui non ci mancheranno solo le sacche donate ma soprattutto la sua presenza che era un appuntamento fisso a ogni seduta di donazione con una bella chiacchierata. Tutto il Gruppo Fidas non può che porgere i più sentiti ringraziamenti a Gian Carlo per tutto quello che ha donato alla Fidas anche come umanità".