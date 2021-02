Torre civica con i colori di Arlecchino

La Torre civica di Crescentino veste i panni di Arlecchino. Al simbolo della città il compito di evocare la magia del carnevale. La pandemia di Covid-19 ha annullato la 47^ edizione del carnevale storico crescentinese ma non la voglia di fare festa dei suoi abitanti. Il 6 febbraio sarebbero dovuti iniziare i festeggiamenti per il carnevale e proprio in quell’occasione l’amministrazione ha deciso di illuminare a festa il monumento simbolo della città. "Per 10 giorni, dal 6 al 16 febbraio, al calar della sera le finestre della torre si illumineranno ognuna di colore diverso come il costume di Arlecchino. Sarà il nostro modo per far indossare, almeno alla torre, il suo costume carnevalesco, in attesa di poter tornare a festeggiare tutti insieme il carnevale nel 2022" ha spiegato il sindaco Vittorio Ferrero. La nuova illuminazione della torre sarà utilizzata più volte durante l'anno in contemporanea con i monumenti di tutta Italia. Il 30 novembre scorso, in occasione della giornata per la vita, la torre si era tinta di blu.