Scuola sicura: tamponi molecolari per gli alunni, adesione del 50%

Santhià: la scuola media aderisce al progetto Scuola Sicura attivato dalla Regione Piemonte, che consente agli alunni di effettuare il tampone molecolare.

I primi ragazzi di seconda e terza lo hanno già fatto. Accompagnati dai genitori, si sono presentati alla postazione drive-in della Casa della salute. "Mi ha fatto un po' di solletico" ha raccontato una giovane davanti alle telecamere del Telegiornale regionale, che su Rai 3 ha mandato in onda un servizio sulla campagna di controllo.

La scuola, che fa parte dell'Istituto comprensivo Sant'Ignazio, si è distinta per la notevole adesione ai test volontari: un centinaio sono infatti gli studenti che effettueranno il tampone da qui a tutto il mese di marzo. "La proposta è stata accolta molto positivamente dalle famiglie - conferma la dirigente Nunziatina Mangano - Più del 50% della popolazione scolastica ha aderito. Un requisito, questo, che è stato indispensabile per poter partecipare al progetto, e che ci ha spinti a inoltrare da subito la nostra adesione al Servizio igiene e sanità pubblica dell'Asl di Vercelli".

I risultati dei tamponi vengono comunicati via posta elettronica, e in caso di positività è previsto l'avvio delle consuete procedure di tracciamento e quarantena. "Ci auguriamo di poter estendere questo servizio anche agli altri scolari della città, per provare a garantire la massima sicurezza" ha sottolineato il sindaco Angelo Cappuccio.

Nel frattempo le lezioni alla Papa Giovanni XXIII proseguono in presenza, nel rispetto delle misure adottate per scongiurare il rischio contagi. Tra queste l'utilizzo di tre ingressi separati, la diversificazione degli orari nonché la sorveglianza da parte dei vigili e talvolta anche degli operatori di Protezione Civile. "Proprio in questi giorni è partita anche alla ricerca di nuovi Volontari Scuola per rendere sicuro l'attraversamento pedonale situato nei pressi dell'edificio" aggiunge a proposito il primo cittadino.











ReplyForward