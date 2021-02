Ponte Po, iniziata la posa dei guard rail

Nella giornata di mercoledì 10 febbraio è iniziata la posa dei guardrail dal lato destro della carreggiata del ponte sul Po, da Camino in direzione Trino.

"Con la prossima settimana sarà poi la volta del lato opposto, con il proseguimento dei lavori di finitura come il riempimento dei pilastrini che saranno uguali agli originali, anche se non più in cemento", specifica il vicepresidente della Provincia Pier Mauro Andorno.