Il gestore della refezione scolastica dona due tablet alle scuole

Gattinara: Dussmann regala due tablet alle scuole della città. L’azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica ha deciso di supportare la didattica a distanza. "Siamo felici di poter aiutare la comunità di Gattinara e diamo volentieri il nostro contributo in questo momento difficile per i lavoratori e le famiglie, e nel farlo ringraziamo il Comune per aver accettato la nostra donazione" afferma Marianna Tunnera, responsabile operativo di area Dussmann Service.

La refezione scolastica è ripartita in autunno, ancora sospeso invece il progetto 'Buon Samaritano' a cui Dussmann aveva aderito con il Comune. Il progetto aveva visto la luce nel 2014 grazie all’interessamento del consigliere Enrico Segatto che, nell’ottica di aiutare le famiglie bisognose e ridurre gli sprechi alimentari, aveva deciso di recuperare il cibo delle mense scolastiche. In questi anni sono stati distribuiti circa 30.000 pasti. L’emergenza Covid-19 e la chiusura delle scuole avevano fatto sospendere il progetto. "Auspichiamo possa riprendere appena le misure anti Covid lo consentiranno nuovamente. Ringrazio l’azienda per la donazione, mai come ora i supporti informatici si sono dimostrati così importanti per permettere agli alunni di seguire le lezioni da casa" commenta sindaco Daniele Baglione.