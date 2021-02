Santhià: letture e testimonianze sulle Foibe per non dimenticare

Santhià: oggi, mercoledì 10 febbraio, il Giorno del Ricordo dalle 12, infatti, sul profilo Facebook della biblioteca verranno messe in onda letture di una testimonianza sulle foibe.

"Così come si è pensato di celebrare il Giorno della Memoria in modalità differita, allo stesso modo verrà commemorato il Giorno del Ricordo - spiega l'assessore alla Cultura Renzo Bellardone - siamo convinti che qualsiasi efferato comportamento è da condannare ‘senza se e senza ma’. Ricordando le atrocità del passato si spera che la memoria possa impedire il ripetersi di certe brutalità; si auspica altresì che la diffusione delle informazioni possano costituire conoscenza per i giovani che si possono costruire una coscienza sociale volta all'accettazione di tutti gli esseri umani

indipendentemente dalla loro etnia, fede ed orientamento sociale ed individuale".