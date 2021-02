Fontanetto Po, le primule benefiche

La comunità parrocchiale di Fontanetto Po ha aderito con entusiasmo e generosità, la scorsa domenica, alla 43^ Giornata nazionale per la vita proponendo, all’ingresso della chiesa, colorati vasetti di primule. Le offerte ricevute, ben più di duecento euro, sono state devolute al centro Aiuto per la vita di Vercelli, associazione di volontari che ogni anno, oltre all’intensa attività che quotidianamente svolge, promuove e organizza la distribuzione delle primule. I proventi raccolti serviranno a sostenere le attività del Centro che tanto si adopera nell’assistenza di molte donne e famiglie bisognose, notevolmente aumentate in questo ultimo anno.