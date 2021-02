Crescentino, al lavoro il consiglio comunale dei ragazzi

I ragazzi della scuola secondaria di secondo grado di Crescentino hanno ricevuto la visita del sindaco Vittorio Ferrero, che si è recato a scuola dando così il via al Consiglio comunale dei ragazzi.

L’anno scorso, a causa delle restrizioni dovute al Covid, i ragazzi hanno dovuto rivedere i progetti presentati riuscendo comunque a realizzare qualcosa di bello.

Agli over 70 è stata recapitata una cartolina realizzata dai ragazzi con la frase: “Il cuore non va in quarantena, ma continua ad amare anche a distanza”; contemporaneamente in città sono comparsi manifesti colorati contenenti messaggi di speranza inerenti la pandemia, che hanno reso Crescentino più bella, pronta a ripartire più forte di prima.

Ora, con la ripresa delle lezioni in presenza, il lavoro del Consiglio comunale dei ragazzi riprende.

I ragazzi sceglieranno il progetto definitivo da presentare al sindaco per il 2021 e successivamente ne cureranno la promozione e la realizzazione. Il progetto coinvolgerà le classi prime e seconde medie, grazie alla disponibilità dei docenti coordinati dal professor Marco Canuto, mentre i ragazzi delle classi terze saranno impegnati come consiglieri anziani per supportare il lavoro dei loro colleghi più giovani.