Coronavirus: in casa di riposo completati i richiami vaccinali

Borgo d'Ale: in casa di riposo è stato completato anche il richiamo vaccinale contro il Coronavirus. Il prossimo passo, si spera, sarà la ripresa degli incontri tra gli ospiti e i loro famigliari.

I medici e gli infermieri dell'Asl di Vercelli sono tornati nella struttura lunedì 9 febbraio, tre settimane dopo aver iniettato la prima dose a 37 ospiti e a 35 operatori. "In questa occasione sono stati vaccinati per la prima volta altri 25 anziani e 11 lavoratori" aggiungono dal gruppo Sereni Orizzonti che gestisce la casa di riposo.

"Siamo davvero molto soddisfatti - commenta il direttore Davide Chiavicatti - L’incubo Covid-19 si sta finalmente allontanando e termina nella maniera migliore un periodo di lavoro particolarmente stressante e faticoso". Quando il vaccino sarà pienamente efficace e gli ospiti saranno immunizzati (è questione ancora di qualche giorno) la struttura si attiverà per riaprire agli incontri con i parenti. "Beninteso, nel rigoroso rispetto delle misure precauzionali disposte dalla Regione" precisa il direttore Chiavicatti. Prossimamente, nella casa di riposo dovrebbero anche entrare nuovi ospiti. "Siamo particolarmente felici per le nuove domande che proprio in queste ore stiamo registrando nella nostra rsa, ormai libera dal Coronavirus" termina Chiavicatti.