E' iniziato il 70° Carnevale storico trinese

Con “Coloriamo la città” è partito il 70° Carnevale Storico Trinese. Ovviamente in forma digitale e in proposito piacciono molto i video caricati dal Comitato del Nuovo Carnevale sulla propria pagina, che propongono un salto indietro nel tempo per vedere le passate edizioni del carnevale dal 1952, anno della sua nascita, in avanti.

Con l’iniziativa “Coloriamo la città” il Comitato invita i trinesi a dare spazio alla fantasia e per questa settimana di carnevale li esorta a addobbare vetrine, finestre, balconi, utilizzando un vestito di carnevale, una maschera, dei colori, tutto con lo scopo di rallegrare Trino.

I video postati dal Comitato su Facebook riscuotono successo e l’invito da parte degli organizzatori è di partecipare attivamente a questo “Digital Carnival”: chi ha delle foto o dei video legati alla manifestazioni e ha piacere che siano pubblicati, può inviarli in diversi modi.

Via e-mail a [email protected] allegando foto e nome del proprietario; oppure allegando foto e video, essendo però in possesso di una mail di Google, direttamente al link; in alternativa si può scrivere in privato sulla pagina Facebook @carnevale.trino per dire al Comitato come fargli avere il materiale. Un’altra soluzione è contattare direttamente qualche componente del Comitato per accordarsi sulle modalità di consegna. Tutto ciò che viene raccolto, è utilizzato per una bella sorpresa carnevalesca.

Come detto, il 70° Carnevale Storico Trinese è iniziato Blunedì scorso e a guidare gli eventi sono stati confermati nei panni di Capitan Cecolo Broglia e della Bella Castellana Simone Cecchettin e Raffaela Bottini. Il Comitato del Nuovo Carnevale Trinese presieduto da Davide Ciceri ha deciso che la tradizione debba andare avanti, pur adeguandosi alla situazione d’emergenza per la pandemia da Covid-19.

Oltre alla parte virtuale, è prevista pure qualche iniziativa in presenza, seguendo le restrizioni attuali. Per “giovedì grasso”, 11 febbraio, ci sarà la visita benefica alle scuole da parte di Castellana e Capitano, venerdì 12 al liceo artistico “Ambrogio Alciati” ci sarà la premiazione del concorso "La miglior maschera" svolto nel 2020. Domenica 14 febbraio i personaggi parteciperanno infine alla messa delle 10 in parrocchia con diretta Facebook sul gruppo “Sei di Trino se…” e alle 11,15 si recheranno in visita alla Beata Maddalena nella chiesa di San Domenico, con diretta Facebook sulla pagina del Carnevale Storico Trinese.