Da inizio marzo certificati anagrafici anche in tabaccheria

Borgosesia: deliberato in Giunta, potrà partire probabilmente all’inizio di marzo il nuovo servizio grazie al quale i cittadini potranno ottenere nelle tabaccherie i certificati normalmente rilasciati dall’Ufficio Anagrafe, con il vantaggio di poterli richiedere ed avere anche in orari diversi da quelli di apertura degli uffici comunali.

"Il servizio non costa nulla al Comune - spiega il Sindaco Paolo Tiramani - ed al momento è attivo in città all’avanguardia nei servizi al cittadino; noi abbiamo aderito alla proposta di Novares e della Federazione Italiana Tabaccai perché riteniamo che ogni iniziativa che possa rendere più agile il rapporto tra il cittadino e la burocrazia vada percorsa senza esitazione: in questo caso - dice Tiramani - le tabaccherie aderenti potranno erogare i certificati nei loro orari di apertura, quindi chi ne ha bisogno può farlo in pausa pranzo piuttosto che al termine della giornata lavorativa, oppure il sabato o la domenica. Costa 2 euro al

cittadino, ma credo che a fronte della grande comodità sia una spesa decisamente sostenibile. Ringrazio Enrico Anarratone, Presidente SPT della Federazione Italiana Tabaccai, ed il borgosesiano Lino Fattore, per avermi presentato questa bella iniziativa".

Il funzionamento del servizio è molto semplice: il cittadino si reca in una delle tabaccherie aderenti, richiede il certificato (nascita, morte, matrimonio, residenza, stato civile, stato di famiglia ecc.), il tabaccaio richiede una serie di informazioni all’utente, per esempio gli estremi del proprio documento di identità, se il certificato riguarda un’altra persona, se in bollo ecc. quindi procede ad inviare la richiesta dell’emissione del certificato al sistema, collegato con l’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) che in pochi secondi fornirà il documento richiesto. Prima di emettere il certificato, il tabaccaio chiederà al richiedente di controfirmare un’autocertificazione, contenente il riepilogo di tutte le informazioni fornite per la richiesta del certificato al richiedente, documento che sarà tenuto in custodia dal tabaccaio per 6 mesi. Firmato il documento e versata la somma di 2 euro l’utente riceverà la sua copia del certificato, emessa da ANPR con il QR di garanzia ed il logo del Comune.