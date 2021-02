Anche per il 2021 niente 'Del riso... la maratona'

Santhià: niente 'Del Riso... La maratona' anche per il 2021. In programma nel mese di maggio, ha visto saltare a causa emergenza sanitaria da Covid, sia l’edizione 2020 e ora anche quella prevista per quest'anno.

"L'incertezza causata dall'emergenza sanitaria permane e non consente in tutta onestà e coscienza l'organizzazione di eventi pubblici con ampia partecipazione" spiega il sindaco maratoneta Angelo Cappuccio.

Tant'è: a Santhià l'amministrazione comunale ha deciso di annullare ogni tipo di iniziativa pubblica prevista almeno fino ai mesi di giugno e luglio. "Lo facciamo per rispetto prima di tutto a chi ogni giorno combatte in ospedale e nelle terapie intensive, per rispetto di chi ci ha lasciati e dei loro famigliari, di chi sta soffrendo - conclude il primo cittadino - Ma anche per rispetto di tutti noi che vogliamo che la pandemia se ne vada il prima possibile. E per rispettare agli accordi presi in Prefettura. Amiamo gli eventi, specie quelli sportivi, come la nostra maratona di caratura internazionale. Ci sarà tempo per recuperare e per stare insieme".