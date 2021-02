Acquistato un terreno, ora in via San Nicola nascerà un parcheggio

Carisio: in via San Nicola nascerà un nuovo parcheggio. Il Comune ha acquistato un terreno per ricavare una dozzina di posti, e per incentivarne l'uso inserirà nuovi divieti di sosta lungo la strada.

"In questa zona sono pochi gli spazi in cui si può lasciare l'auto - ammette il sindaco Pietro Pasquino - Tuttavia, quando si incrociano due trattori, la presenza di veicoli a bordo carreggiata può creare disagi". Di qui la decisione di acquisire l'area, che si trova quasi ai confini del centro abitato. "Una volta c'era un orto, ora invece crescono solo erbacce. Le proprietarie, due sorelle, si sono trasferite da tempo fuori paese" spiega il primo cittadino.

A breve è prevista la redazione dell'atto che sancirà il passaggio di proprietà. Il Comune verserà a tal scopo 2.000 euro. "Una cifra equa per 370 metri quadrati di terreno - sottolinea Pasquino - Ringraziamo le proprietarie per la disponibilità a giungere a questo accordo".

Una volta entrato in possesso del terreno, il Comune demolirà i due piccoli fabbricati che si trovano attualmente al suo interno. "Quello usato come deposito degli attrezzi potrebbe trovare altri impieghi: valuteremo" precisa il sindaco. Successivamente verranno realizzati la pavimentazione a livello strada (attualmente il terreno è leggermente più basso), gli scarichi dell'acqua e i nuovi punti luce necessari. "Faremo il possibile per conservare le due palme cresciute nel vecchio orto: hanno almeno quarant'anni e sarebbe un peccato abbatterle" aggiunge il primo cittadino.

In compenso, a cambiare saranno le regole della sosta lungo via San Nicola. "Per rendere più scorrevole il traffico, ed evitare una volta per tutte rischi di tamponamenti, saranno previsti nuovi divieti" termina Pasquino.