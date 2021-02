Investimento da 10 milioni per eco caps e autoproduzione di azoto

Gattinara: il Covid non frena Lavazza. Nel 2020 il gruppo ha investito oltre 10 milioni di euro nello stabilimento della città del vino. L’investimento è servito per l’adeguamento degli impianti per la produzione della capsula compostabile e dei kilo/grani, per la produzione di una nuova capsula Blue, espressamente dedicata al mercato americano, e per il rinnovamento dell’impianto di produzione di azoto (utilizzato per l’impacchettamento). L’autoproduzione dell’azoto permette anche di evitarne il trasporto su gomma, riducendo quindi anche l’impatto ambientale.

Nel mondo si stima un consumo giornaliero di circa 2 miliardi di tazzine di caffè. Il monodose sta prendendo sempre più piede, aumentando notevolmente la produzione di rifiuti. Le eco caps sono state progettate e realizzate con un innovativo materiale compostabile industrialmente e si biodegradano in 180 giorni, riducendo così l’impatto ambientale. Le capsule non potranno essere buttate nel sacchetto dell’umido ma se compostate a livello industriale potranno diventare fertilizzante dopo 6 mesi. Due gli asset su cui l’azienda ha deciso di agire durante la pandemia: le persone e il rapporto con i territori nei quali opera sia in Italia che a livello internazionale. Fin dall’inizio sono state attivate tutte le procedure atte a garantire alti standard di sicurezza, mossa che ha permesso che le attività produttive continuassero senza sosta. Il gruppo ha anche stanziato 10 milioni di euro per progetti a sostegno di sanità, scuola e fasce più deboli nella Regione Piemonte. Non sono mancate ulteriori donazioni anche in altre zone geografiche il cui l’azienda opera quali Stati Uniti, Francia e Regno Unito.