Ascolto e attività ricreative: la rsa Perazzo apre al Servizio civile

San Germano: la casa di riposo Perazzo apre al Servizio civile. A disposizione due posti per promuovere attività ricreative e di ascolto degli anziani ospiti.

Nella 'casa del vecchio' stanno per arrivare i giovani: sono i volontari tra i 18 e i 28 anni compiuti che saranno selezionati nell'ambito del progetto AttivaMente 2020. L'iniziativa è attivata dal Centro servizi per il volontariato e promossa dalla cooperativa sociale Quadrifoglio di Pinerolo, che da anni gestisce la Perazzo. Per circa 25 ore a settimana i giovani si prenderanno cura degli ospiti e del loro benessere. "Lo scopo è rendere l’esperienza residenziale dell’anziano il più possibile fedele alle sue aspettative e a quelle della famiglia" spiegano gli organizzatori del progetto.

I volontari selezionati seguiranno una specifica formazione e, dopo un periodo trascorso in veste di osservatori, contribuiranno direttamente a organizzare laboratori ludico-ricreativi, attività di animazione, ascolto e compagnia. "Aumentando le iniziative di socializzazione, si potranno prevenire condizioni di isolamento e depressione dovute al ricovero in struttura" aggiungono gli organizzatori.

Per iscriversi c'è tempo fino alle 14 di lunedì 15 febbraio. L'esperienza nella casa di riposo di San Germano durerà un anno in tutto e prevede un rimborso spese mensile di 439,5 euro. "I giovani che aderiscono avranno anche la possibilità di usufruire di 110 ore di formazione gratuita - aggiungono i promotori - A conclusione del progetto riceveranno poi un attestato da inserire nel proprio curriculum che certifica le competenze acquisite".